شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة عن الميكروتياترو ومدى الاستفادة منه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الإثنين 1 نوفمبر مائدة مستديرة حول مدى الاستفادة من الميكروتياترو فى مصر وأهداف المؤسسات والهيئات من الميكروتياترو ذلك النوع من المسرح الذي يناسب إيقاع العصر، ويدير اللقاءات الدكتور أبو الحسن سلام، حيث يستضيف اللقاء فنانين من مصر والوطن العربي بحضور فرونيكا لاريوس مديرة ميكروتياترو مدريد، وحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية وصاحب فكرة الميكروتياترو في مصر.



الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الميكروتياترو مسرحياته تقدم في غرفة مساحتها 15 مترًا مربعًا، يحضرها 15 فردًا، ويستغرق عرضها 15 دقيقة، ويمكنك أن تشاهد العرض ثم تخرج لتحتسى فنجانًا من القهوة قبل أن تلحق بعرض جديد، وبالتالي فأنت لست مضطرًا لأن تجلس ساعتين أو أكثر متململلًا تريد الخروج ، لأن فلسفة الميكروتياترو تقوم على شرطين هما: أن يبدأ العرض من Point OF Attack نقطة هجوم، أو مشكلة ، وأن يكون فيه Major Turning Point أي نقطة تحول كبرى، وهو ما يضمن روعة الاستهلال، لأن البدء من مشكلة أو نقطة هجوم يضمن شد انتباه المتلقي ويضمن كذلك أسر ذهن المتلقي مع العرض حتى النهاية.