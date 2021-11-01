ابنة أصالة تنشر فيديو نادر لها: "يارب أكون حققت أمنيتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت شام الذهبي، مقطع فيديو نادر لوالدتها الفنانة السورية أصالة نصري، وهي تتحدث عن أمنيتها في مقابلة لها بمرحلة الطفولة.

وقالت أصالة في المقابلة إنها تود أن تصبح طبيبة – وهي مهنة ابنتها شام- كما تمنت أن تصبح فنانة معروفة.

وعلقت شام على الفيديو قائلة: "يارب كون حققت جزء من أمنياتك يا أنبل وأغلى أم في الدنيا".

من ناحية أخرى أحيت المطربة السورية حفلا غنائيا بإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وسط حضور حشد كبير من محبيها وجمهورها، وقدمت خلال

الحفل باقة من أشهر أغانيها