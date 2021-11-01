هند صبري عن مفيدة التلاتلي: "غيّرت مجرى حياتي واكتشفتني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدثت الفنانة هند صبري، عن المخرجة مفيدة التلاتلي، مؤكدة أنها غيّرت مجرى حياتها.

ونشرت صبري، صورا خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "صور من كلمتي عن المخرجة العظيمة مفيدة التلاتلي التي غيّرت مجرى حياتي واكتشفتني في (صمت القصور).. افتتاح أيام قرطاج السينمائية في تونس".

وحضرت هند صبري، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي يحمل شعار "نحلم لنحيا"، وتم عرض فيلم تسجيلي عن المخرجة مفيدة التلاتلي التي رحلت عن عالمنا في فبراير ٢٠٢١.

ويعد فيلم "صمت القصور" من أهم الأفلام التي تحدثت عن المرأة العربية وناقش مشاكلها ومعانتها، واختير كأفضل فيلم عربي عن المرأة في السينما العربية، في الاستفتاء الذي شارك فيه 70 ناقدا.

"صمت القصور" تدور أحداثه حول "عليا" مغنية حامل، يطلب منها رفيقها الإجهاض، بعدما تعلم عليا بنبأ وفات سيدها السابق الأمير علي، فتعود، لتعزية عائلته، إلى القصر الذي نشأت فيه. بعودتها إلى القصر تتسابق ذكريات أمُها التي كانت خادمة فيه فقد كانت طبٌاخة ورفيقة وراقصة، كما تتذكر طفولتها وقد كانت ولدت من أب مجهول الهوية وكل ما نتج عن ذلك من حيرة وأسرار في القصر.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية في صالة المدينة الثقافية بالعاصمة، وبدأ بتكريم عدد من الفنانين من بينهم الفنانة نيللي كريم و الناقد السينمائي السنغالي بابا ديوب والمنتج والموزع اللبناني أنور الصادق الصباح والناقد والصحفي التونسي خميس الخياطي.