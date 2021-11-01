بعدما وصفتها بـ"الهانم".. رسالة نبيلة عبيد لجومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على توجيه رسالة للفنانة جومانا مراد بعد حديث الأخيرة عنها ببرنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة".

وكتبت "نبيلة، عبر حسابها على إنستجرام" مخاطبة "جومانا": "أنا بحبك جدا، وبحب طيبتك ونبل أخلاقك".

جاء ذلك ردا على الرسالة التي وجهتها مؤخرا جومانا مراد لنبيلة عبيد ببرنامج "واحد من الناس"، وقالت فيه: "أنا بحب نبيلة عبيد ونادية الجندي لأنهم هوانم".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان ٢٠٢٠، وشارك في بطولة المسلسل نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر وغيرهم.