شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفل مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم وائل جسار حفلاً غنائيًا يوم السبت المقبل على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وأهدت الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام أول شهر نوفمبر المقبل إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير، وتقدم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لمسة وفاء للموسيقار جمال سلامة خلال المهرجان.

وتطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية الاثنين والمهداة إلى روح الراحلان الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين الأول من نوفمبر على مسرح النافورة الذي تم تحديثه ليتناسب مع هذا الحدث الضخم.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الاوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقارمحمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .