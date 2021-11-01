صور| مي عمر بإطلالة شتوية قصيرة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورًا جديدة، على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وظهرت "مي" في الصور بشكل أنيق وجذاب، مرتدية ملابس شتوية قصيرة، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.