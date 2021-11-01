شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 21 مليون دولار بـ إيرادات Dune بعد الإعلان عن جزء ثانٍ من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الخيال العلمى الجديد Dune بـ حوالى 21 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن بدء العمل على جزء ثانٍ من العمل الذى طرح في 22 أكتوبر الجارى بـ دور العرض الأمريكية، ووصل دور العرض حول العالم في سبتمبر الماضى.

لتصل إيرادات فيلم Dune إلى 241 مليونًا و71 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 58 مليونا و871 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و182 مليونا و200 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

وتصل مدة فيلم Dune إلى ساعتين و 35، كما شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدورالعرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival.

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.