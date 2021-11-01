شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا ملاح تدخل فى صراعات مع حنان مطاوع فى "وش ثالث" وتصور "سكر مر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة رانيا ملاح إلى أسرة حكاية "وش تالت" أولى حكايات مسلسل "وشوش" الذي يعتمد على 3 حكايات منفصلة كل واحدة من 15 حلقة، حيث تشارك رانيا في بطولة الحكاية إلى جانب حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى وهالة فاخر وعابد عناني ونورهان وإخراج معتز حسام، وتجسد رانيا دور زوجة تامر فرج وهو ابن عم حنان مطاوع وتدخل معها في صراعات ومشاكل.

كما بدأت رانيا تصوير مشاهدها في حدوتة "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" الذي يتم عرضه على قناة الحياة"، حيث تشارك في البطولة مع منة فضالي، فيريال يوسف، مراد مكرم، إيهاب فهمي، والحدوتة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد عبد السلام، وتعد هذه الحدوتة الثانية التي تشارك فيها رانيا ملاح في مسلسل "ور كل باب" بعد مشاركتها في حدوتة "قلب مفتوح".



رانيا ملاح

وفى سياق متصل تواصل رانيا ملاح تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف ونضال الشافعى حيث تجسد شخصية ابنة عم نصال وتعيش قصة حب معه من طرف واحد، حيث أنه يحب أخرى، ومع سير الأحداث يحدث أمر ما يقلب خط الشخصية تماماً وذلك في اطار تشويقى مثير.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.