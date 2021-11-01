ريهام أيمن تحتفل بالهالوين "بفستان زفاف" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ريهام أيمن بالهالوين، الموافق يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري.

ونشرت ريهام صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية فستان زفاف أبيض، وعلى وجهها مكياج على شكل "جروح".

وعلّقت على الصور، قائلة: "جمالها ووجهها لا يمكن أن يصل إلى النور، احذروا الوجه البريء الملطخ بالدماء، كن بأمان هناك، عيد جميع القديسين".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان أخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.