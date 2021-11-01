محمد الفلاح - الفنان مصطفى فهمي يكشف تفاصيل طلاقه من الإعلامية فاتن موسى

الإثنين 1 نوفمبر 2021

خرج الفنان المصري مصطفى فهمي عن صمته ليرد على تصريحات طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى التي أدلت بها حول انفصالهما.



وقال فهمي في بيان نشرته محاميته سناء لحظي: "ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح، وما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدوا من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب".

وأضاف: "والناس في هذا فريقين منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية يكون هذا غالباً عكس الحقيقة، ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر".

وتابع البيان: "الفنان مصطفى فهمي طلّق السيدة فاتن بتاريخ 26/10/2021 بعد زواج دام نحو 4 سنوات، حيث تم الزواج في 6/8/2017، وجرى إعلان السيدة فاتن بإشهاد الطلاق رسمياً، إضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته وكيلة الفنان".

وعن الحقوق القانونية الخاصة بالسيدة فاتن، ذكر البيان: "الفنان مصطفى فهمي علي، لم يمانع مطلقاً في تسليم مطلقته حقوقها القانونية والشرعية، سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جداً، والسيارة المهداة منه لها، وأغراضها كافة فور وصولها إلى القاهرة، أو تحديد وكيلاً لها لاستلام مستحقاتها".

وأكد البيان أنّ الفنان مصطفى فهمي، رفض الكشف عن أسباب الطلاق، موضحاً أنّه لا يرغب في الخوض في أسباب الطلاق، باعتبار ذلك أمور شخصية تخص الطرفين فقط، إلا إذا اضطر إلى ذلك.