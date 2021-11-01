محمد الفلاح - هاني شاكر يمنع أحمد سعد من الغناء بمصر

الإثنين 1 نوفمبر 2021

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، إيقاف المطرب المصري أحمد سعد، عن الغناء بمصر نتيجة تجاوزاته.



قرار الإيقاف جاء لعدم سداده غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنية مصري وقعت عليه الشهر الماضي، بعد الحفل الذي أقامه في الساحل الشمالي، وهو ما اعتبرته النقابة ضربا بقرارها عرض الحائط، بعدما قررت عدم الغناء بفلاشة وعدم الغناء بأقل من فرقة موسيقية مكونة من 8 عازفين.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا مساء الأحد، بإيقاف أحمد سعد، قالت خلاله: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها، ويتم الإلغاء في حال سداد الغرامة المقررة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "ع الدوغري" مع مصطفى حجاج، وتم طرحها على موقع "يوتيوب" في سبتمبر/أيلول الماضي، من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة.