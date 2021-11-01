شكرا لقرائتكم خبر عن سر تسمية فيلم منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز بـ"من أجل زيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة منة شلبى من تصوير آخر مشاهدها بفيلمها الجديد "من أجل زيكو" خلال الأسابيع الماضية، وترجع تسمية الفيلم بهذا الاسم إلى طفل يسمى "زيكو" وهو ابن منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم الذى يخرجه المخرج بيتر ميمى.

وأعربت منة فى تصريحها لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بهذا الفيلم والتعاون مع بيتر ميمى كمخرج، معلقة: "مخرج له رؤية خاصة فى أعماله، وله بصمات خاصة تظهرعلى الفنانين الذين يشاركون فى أعماله".

وأضافت منة أنها تقوم بدورفتاة شعبية تسكن بحارة فى منطقة القلعة، ويشاركها بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج بيتر ميمى.الفيلم تدورأحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، تعاونا مؤخرا فى فيلم "موسى"، بطولة النجم إياد نصار، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.