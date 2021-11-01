شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى الأردن الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم وائل كفورى، حفلا غنائيا فى الأردن بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، يوم 5 نوفمبر الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم وائل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.



وائل كفورى

وقد أثار النجم وائل كفورى قلق الجمهور عليه، الأيام الماضية، بعد تعرضه لحادث سير كبير، فى أحد طرق لبنان، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور، لتلقي العلاج اللازم، لمدة يومين تقريبًا.

وفى أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير مروع في شوارع بيروت، نشر وائل كفورى رسالة إلى متابعيه ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء فيها: "من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد.. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والـ Fans والأصدقاء.. ولكل محب عتل همي".

وأضاف كفوري: "غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن.. أنا منيح بفضل صلواتكن!.. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقل".

وتابع:" بشكركن فرد فرد وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو رد على اتصالاتكن.. بس إن شاء الله قريبا نتواصل أول ما أصير أحسن".