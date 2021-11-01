بهذه الكلمات.. عاصي الحلاني يوجه رسالة لنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان عاصي الحلاني، جمهوره ومتابعيه، صورة تجمعه بنجله الوليد العاصي، موجها رسالة له.

ونشر الحلاني، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "وهيدا عيون قلبي".

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني، يستعد لحفل غنائي يوم الاثنين ١ نوفمبر في مكتبة الإسكندرية، وحفل آخر يوم ٥ نوفمبر بدار الأوبرا بالقاهرة.

ويعد حفل الإسكندرية، الليلة الأولى من ليالى مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك بمصاحبة فرقة الحفني الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر.