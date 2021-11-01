عبير صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت "صبري" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة جذابة، وعلّقت: "حبيت اللوك الجميل دا لأنه مختلف وفكرته مستوحاة من الكوفية الفلسطيني".

وكانت أخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم "ليلة العيد"، من إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي.