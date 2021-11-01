كتب امير فتحي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 02:47 صباحاً - شوق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المتابعين لأفتتاح البوليفارد، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.
ونشر تركي آل الشيخ فيديو لأفتتاح البوليفارد وعلق عليه كاتبًا: “اليوم الاثنين الساعة ٥ العصر افتتاح البوليفارد … لا احد يقول ما لقيت تذاكر احجز من الآن … البوليفارد عالم ثاني”.
وقد اشادت الفنانة شمس الكويتية بالمستشار تركي آل الشيخ والانجازات والنجاحات التي يحققها في موسم الرياض.
وكتبت شمس: “ربي يمدك بعمر نوح على الي جالس تسويه للناس ربي يرزقك صحة الدنيا والعافية امي جنبي وتدعيلك والله”.
كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية لـ تركي آل الشيخ: “امي تدعيلك والله”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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