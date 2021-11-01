بنات رضوى الشربيني بإطلالة Cowgirl و Vampire بمناسبة الهالوين!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 02:47 صباحاً - احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بمناسبة الهالوين وشاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لاطلالة بناتها بهذه المناسبة.

ونشرت رضوى الشربيني عدة صور لهما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلقت قائلة: “عيد الهلع…Cowgirl & Vampire”.

ظهرت ابنتها الكبرى في الصور مرتدية بنطلون جينز وقميص وجاكيت أسود وقبعة، حيث تشبهت في هذا الزي بأزياء رعاة البقر، كما ارتدت ابنتها الصغرى فستان قصير باللون الأسود، ووضعت طوقًا على شكل قرنين ووضعت ماكياج أسود وتشبهت بمصاصة الدماء.

وتفاعل المتابعين مع منشور رضوى الشربيني اللذين علقوا قائلين: “الاتنين نسخة منك يا رضوى”، و”قمرات يجننو”.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة “CBC سفرة”، ويلاقي نجاحا كبيرا في أوساط الفتيات والسيدات.