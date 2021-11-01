شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى"أم العيال" تحتفل بالهالوين بطريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد الهالوين، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت فيديو من كواليس حدوتة "أم العيال" من مسلسل "زي القمر" وتظهر فيها تغير ملامحها بسبب فلتر عيد الهالوين، وقالت على حسابها بموقع إنستجرام، "أم العيال هههه مش محتاجة هالوين العيال وأبوهم قايمين بالواجب".



رانيا فريد شوقي



رانيا فريد شوقي

وفي سياق أحداث الحدوتة يستولى الفنان أحمد وفيق على أموال رانيا فريد شوقى خلال أحداث حدوتة "أم العيال"، ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر"، حيث يجسد دور الزوج غير المسؤل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

حدوتة "أم العيال"، بطولة رانيا فويد شوقى، والفنان أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وهى من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.

"أم العيال" الحدوتة التاسعة من مسلسل "زى القمر"، حيث عرضت قناة cbc خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حالياً حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

كما تم عرض أيضاً حواديت "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة ومحمد مهران ونيرة عارف وإخراج شادى عبد السلام، وتعرض حالياً حدوتة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وشمس وحجاج عبد العظيم، وناصر سيف وإخراج معتز حسام.