شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواقف أثارت الجدل حسمتها النقابات.. آخرها تعهد محمد رمضان بعدم خلع ملابسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدى النقابات الفنية سواء التمثيلية أو الموسيقية بين الحين والآخر للفنانين الخارجين عن القواعد العامة والالتازم بها من خلال تطبيق قرارات بعضها غريب وبعضها يجبر الفنانين على الالتزام بآداب المسرح، ويصل الأمر إلى إمضاء إقرارات وتعهدات بعدم ممارسة شيئا بعينه يستخدمه الفنان، سواء بالظهور بشكل غير لائق على المسرح أو من خلال تصرف غير لائق مع زملائه بالوسط الفني فتضطر النقابة إلى إيقاف العضو والتحقيق في الواقعة، وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير.

تراشق باسم سمرة ورحاب الجمل على صفحات السوشيال ميديا

تصاعدت أزمة بين الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة، بعد تبادل الفنانين الاتهامات عبر صفحات السوشيال ميديا والتي انتقلت الى القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية، وهو ما دفع الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إلى إصدار قرار بوقف الفنان باسم سمر والفنانة رحاب الجمل، إلى أن قام بحل الأزمة بينهما بجلسة صلح جمعتهما.

وقف أحمد سعد لعدم تسديد غرامة لاستخدامه الفلاشة الغنائية

قررت نقابة الموسيقيين إيقاف المطرب أحمد سعد، وذلك بسبب عدم سداده غرامة مالية وقدرها 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفته قرار النقابة بمنع تاستخدام "الفلاشة" في الحفلات، حيث أحيا حفلا في الساحل الشمالى باستخدامها ودون فرقة موسيقية، وتم تغريمه وقام بسداد المبلغ ليتم إلغاء قرار إيقافه.

إيقاف عمر كمال بسبب لفظ خارج

ومن بين المواقف التي حسمت فيها نقابة الموسيقيين الجدل، عندما قامت بإيقاف المطرب عمر كمال بسبب لفظ خارج، وأيضا وقوفها في وجه حمو بيكا بعد تعديه علي النقابة الأمر الذي وصل للحكم عليه بالحبس، إلا أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر قَبِل اعتذاره وقتها.

تراشق حسن شاكوش ورضا البحراوى

وقفت نقابة المهن الموسيقية في وجه حسن شاكوش ومنعته من الغناء بعدما تراشق مع زميله رضا البحراوي في أزمة أصدرت فيها النقابة بيان ووصفت ما يحدث بأنه يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، ودعت النقابة جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات التمسك بمسئولية الكلمة والأخلاق، مشددة على أنها لن تتوانى عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

حفلات عبدة الشيطان

وتصدت نقابة الموسيقيين للحفلات التي عُرفت إعلاميا بحفلات "عبدة الشيطان" والتي أحبطت النقابة تنظيمها بأحد البارات بوسط البلد.

تعهد محمد رمضان بعدم خلع ملابسه على المسرح

آخر القرارات يتعلق بالنجم محمد رمضان الذى يحرص على استخراج تصريح اليوم الواحد قبل كل حفل غنائى له، وذلك لأنه ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية، ويوقّع على تعهد بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح، وهو أمر ليس بجديد.