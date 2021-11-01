شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى حفلاً غنائيًا فى الأردن يوم عيد الحب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة الأردنية ديانا كرزون، حفلاً غنائيًا في الأردن، يوم الخميس المقبل الموافق 4 من شهر نوفمبر، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن

فى جانب آخر أحيت المطربة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، حفلاً غنائيًا، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، والمقام بدولة الأردن، بحضور 2500 فرد تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتزوج العمرى وديانا يوم 14 سبتمبر عام 2020، فى حفل زفاف بسيط، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا، وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض، مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى فى زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.

يذكر أن آخر أغنيات المطربة الأردنية ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على وقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".