شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يوقع تعهدا جديدا لنقابة الموسيقيين بعدم خلع ملابسه على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، إن محمد رمضان يحصل على تصريح للغناء يسمى تصريح اليوم الواحد، وذلك وفقا للوائح النقابات الفنية الثلاث، خاصة أنه ليس عضوا بنقابة الموسيقيين.

وأشار منصور هندي إلى أنه مع كل تصريح يتعهد محمد رمضان بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه علي المسرح، وهو أمر ليس بجديد.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل "موسى"، وشارك في بطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المُسلسل في الأربعينات مُرورًا بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.