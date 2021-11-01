شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم في رسالة جديدة لوالدها الراحل: بحبك وبحب شكلك وبحب روحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمي سمير غانم، على توجيه رسالة جديدة لوالدها النجم الكبير الراحل، حيث نشرت صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "بحبك وبحب شكلك وبحب روحك، بعشق كل حاجة فيك".

وسرعان ما استقبلت إيمي عددا كبيرا من التعليقات التي قامت بالدعاء لوالدها الراحل الذى غادر عالمنا منذ شهور قليلة بعد صراع مع المرض.

وزارت إيمى، السبت، قبر والديها الفنانين الكبيرين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهى الزيارة الأسبوعية التى اعتادت عليها منذ وفاتهما، ونشرت إيمى عبر ستورى حسابها على "إنستجرام"، فيديو قصيرا يظهر زيارتها فى مقابر الوفاء الأمل بمدينة نصر.