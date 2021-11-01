شكرا لقرائتكم خبر عن حاجة من ريحة الزمن الجميل..حسن فؤاد "مطرب أرابيسك" يطرح أغنية "وليه بتندم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان حسن فؤاد أحدث أغانيه وهى أغنية "وليه بتندم" التى تحمل نفحات من زمن الفن الجميل بكلمات وألحان مميزة وصوت جميل تحمل نبراته العديد من الذكريات للصوت الذى غاب لفترة وعاد ليستأنف نشاطه الفنى .

ويتعاون حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك فى هذه الأغنية مع عدد من شباب الملحنين والمؤلفين، فالغنية من ألحان وليد سالم وسامح عنتر وكلمات الشاعر محمد راضى وتوزيع عمر وليد، حيث تكرر تعاون فؤاد مؤخراً مع عدد من المواهب الشابة.

وتقول كلمات الأغنية :

وليه بتندم على حاجة ما كانت ليك من الأول

ولو فاكر الحياة ثابتة فليه فجأة بنتحول

مفيش معلش بتصلح ولا أسف ترد شعور

مفيش لا مرة تتعلم ولا قاصد تعيش الدور

ومين صدق حياته الجاية تبقى له

فى فرق كبير ما بين جاية ورايحة له

وقلب يميل لحضن قديم جه فى باله

ولا فى الدنيا شيئ يرجع لأيامه

جدير بالذكر أن الفنان حسن فؤاد اكتشفه الشاعر الغنائى الكبير مأمون الشناوى وتبنى موهبته عدد من عمالقة الفن ومنهم بليغ حمدى ومحمد الموجى وكمال الطويل وعبدالرحمن الأبنودى وسيد حجاب ، وعمار الشريعى الذى لحن له رائعة أرابيسك وعلى ياعلى ، حيث قدم حسن فؤاد عدداً من روائع تترات المسلسلات ومنها أرابيسك وعلى بابا، ما شارك فى مسلسل الوتد.