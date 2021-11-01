شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان: عادل إمام تبناني فنيا وكان صديقا لوالدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفنان خالد سرحان، في ندوة فنية وتكريم عن فيلم "يوم وليلة" وأعماله الفنية التي حققت نجاحا مؤخرا وآخرها حكاية "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب"، وأدار الندوة الناقد الفني عصام زكريا.

وقال الفنان خالد سرحان ‘نه سعيد بعرض مسلسل "لحظة ضعف" مؤخرا على قناة الحياة، والذي حقق نجاحا كبيرا، ونال إشادات إيجابية على شخصية المعلم رضا الذي قدمها من خلالها وشاركه في البطولة كل من الفنانة رشا مهدي وحنان سليمان وعدد كبير من النجوم ومن اخراج منال الصيفي في أول تعاون بينهم.

وأضاف خالد سرحان، خلال الندوة، إن الزعيم عادل امام تبناه فنيا من فترة كبيرة خاصة أنه تعاون معه في أكثر من عمل درامي وسينمائي، والعمل معه يتطلب مجهودا كبيرا؛ لأنه قامة كبيرة في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى أنه كان صديق لوالدى.

وأشار خالد إلى أنه تعاون في مشواره الفني مع عدد كبير من المخرجين، منهم: شريف عرفة وعمرو عرفة ورامي امام ومحمد فاضل وعلى إدريس الذي حببني في الكوميدي.

يذكر أن حدوته "لحظة ضعف" من مسلسل ورا كل باب من بطولة الفنان خالد سرحان، رشا مهدى، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد كمال أبو رية، تامر مجدى وآخرين، إنتاج شركة سينرجى، من سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفى.