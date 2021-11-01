شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تعلن دعمها لضحايا العنف المنزلي وتطالب بقانون لحماية المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية أنجلينا جولي، دعمها لضحايا العنف المنزلي، تزامنا مع انتهاء شهر أكتوبر المخصص للحديث عن تلك القضايا التي تخص المرأة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، تنويها تشجع فيه السيدات على الحديث عن العنف الذي يتعرضون له، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الشيوخ الأمريكي بقانون لحماية المرأة ضد العنف.

واصطحبت جولى أبناءها معها لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Eternals" في المملكة المتحدة الأربعاء الماضي من هذا الأسبوع، ومنهم ابنتها شيلوه جولي بيت البالغة من العمر 15 عامًا.

وسارت شيلوه مع والدتها على السجادة الحمراء وهى مرتدية فستان أنجلينا المطبوع باللونين الأبيض والأسود ومن تصميم العلامة التجارية "ديور" ضمن مجموعة خريف / شتاء 2019، وارتدت معه حذاء باليه لونه أسود وأقراط فضية، ولوحظ أن الفستان تم تعديله ليكون أقصر من تصميم الفستان الأصلي.