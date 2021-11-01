كيف علّقت لطيفة على عرض مسرحية عبد الحليم حافظ بموسم الرياض 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علّقت الفنانة لطيفة، على عرض مسرحية عبد الحليم حافظ بموسم الرياض 2021.

وأعادت لطيفة، نشر تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن المسرحية، عبر حسابها على "تويتر".

وعلّقت: "الله منتظرينها بفارغ الصبر.. كم نحن في حاجة للمسرح الغنائي، فما بالك لما يكون ‎عبد الحليم وفي ‎موسم الرياض".

وأضافت: "دي من الأعمال التي ستكون لها بصمة قوية جدا بإذن الله".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نشر فيديو للمسرحية، عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق: "‏مسرحية عبدالحليم حافظ حصريا في ‎موسم الرياض".

من ناحية أخرى، طرحت لطيفة أغنية "الأستاذ" الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وصورت الكليب بمنطقة الأهرامات، وشاركها الكليب الفنان أحمد كرارة.