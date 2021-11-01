تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية عبدالحليم حافظ في ‎موسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عرض مسرحية عبد الحليم حافظ بموسم الرياض 2021.

ونشر آل الشيخ، فيديو ترويجي للمسرحية من أشهر حفلات وأعمال العندليب، عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق: "‏مسرحية عبدالحليم حافظ حصريا في ‎موسم الرياض".

ويحمل المقطع الترويجي للمسرحية، صوت عبد الحليم وهو يقول: "هقولكم على كل شيء افتكره من قصة حياتي، أو بمعنى أصح، قصة كفاحي مع الحياة، الحياة اللي حرمتني كتير، وعلمتني كتير، وادتني كتير، ادتني قلب، هقولكم قصتي، قصة حياتي".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، في 25 أكتوبر الماضي، انتهاء تصوير فيلمه الأول "تشيللو"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".