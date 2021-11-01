نادين نجيم أنيقة ودنيا بطمة بـ"التايجر".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

إيناس عز الدين

نشرت المطربة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "جيت سكي"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

باسكال مشعلاني

نشرت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا أسود اللون.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من اللون الأزرق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا "تايجر"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

رزان مغربي

نشرت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي صورة تجمعها بالفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ريم أحمد

نشرت الفنانة ريم أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل من اللون البنفسجي.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بدلة" كلاسيكية.

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.