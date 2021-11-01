"يعني حلال لحماقي".. صبري فواز يُعلق على حشود "ويجز" في حفلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان صبري فواز، على الحضور الجماهيري الكبير في حفلي النجم محمد حماقي بالإسكندرية، والرابر ويجز بالتجمع الخامس.

ونشر فواز، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة لحماقي من حفله، وعلّق: "يعني حلال لحماقي.. حرام لويجز؟".

أضاف: "إيه يا جدعان.. التايم لاين مرعوب ليه من حفلات (ويجز - مروان بابلو)؟ ما كل واحد حر في ذوقه.. أنت حد جبرك تحضر حفلاتهم؟ إحنا كتير وذوقنا مختلف.. ومش مطلوب أصلا يبقى كلنا ذوق واحد.. الدنيا أوسع بكتير من وجهة نظرك.. الدنيا براح".

وأحيا محمد حماقي، حفلا في الإسكندرية داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات، من تنظيم المنتج وليد منصور.

بينما أحيا الرابر ويجز، حفلا غنائيا بالمنارة أرينا بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيري كبير في أولى حفلاته بالقاهرة منذ 3 سنوات، وشارك في الحفل إلى جانبه الرابر عفروتو.