برنسة عبدالغني أشهر كومبارس: أنا مخلفتش وعايشة لوحدي وأتمنى يبقى لينا معاش

محمد اسماعيل - القاهرة - روّت برنسة عبدالغني محمد، أشهر كومبارس بالوسط الفني، معاناتها مع مهنتها التي تتقاضى عنها مقابل مادي ضعيف.

وقالت برنسة، في تقرير أذاعه برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، مساء اليوم الأحد: "أنا برنسة عبد الغني محمد، بشتغل كومبارس، وفنيت نفسي في شغلة الكومبارس، لغاية ما بقى عندي 57 سنة".

أضافت: "شغلة الكومبارس للأسف بديها كتير وهي مبتدينيش، بنقعد في الشغل 18 و20 ساعة ومبلاقيش مقابل، المسلسل أو الفيلم من غير مجاميع أو كومبارس ميصلحش، ومبيتشالش على النجوم بس، اتفرجوا على مسلسل أو فيلم هتلاقوا فيه مجاميع".

تابعت: "أنا مخلفتش ومعنديش أولاد وعايشة لوحدي، بس معايا ربنا أحسن من الكل، أتمنى يبقى لينا معاش، بقول يارب موتنا وتراب السكة على رجلي، ولا يحوجنيش ولا يذلني لجنس مخلوق".

وكانت برنسة عبدالغني، قالت في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها سيدة مطلقة وتعيش بشقة بمنطقة الهرم بإيجار شهري 400 جنيه، بخلاف فواتير الكهرباء والمياه، موجهة استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر إلى وضع الكومبارسات في الأعمال الفنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، التي تضم الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، إضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات.