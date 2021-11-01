هكذا احتفلت كارول سماحة بمرور 8 سنوات على زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة كارول سماحة، جمهورها ومتابعيها، احتفالها بمرور ٨ سنوات على زواجها من رجل الأعمال وليد مصطفى.

ونشرت كارول، صورة لها مع زوجها، عبر حسابها على "تويتر"، وعلّقت: "٨ سنين اليوم، اتجوزنا ولا لأ، على الحالتين ندمانين.. لأ.. لحد اليوم ما ندمت، بالعكس يمكن أحلى خيار بحياتي".

وتزوجت كارول سماحة من رجل الأعمال وليد مصطفى عام 2013، مدنياً في ليماسول بقبرص، وأنجبا "تالا" في عام 2015.

جدير بالذكر أن كارول سماحة، طرحت مؤخرا أغنية "يا شباب يا بنات" وهى من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.