عمرو سلامة: كتبت فيلم "بره المنهج" منذ 10 سنوات وخرج من أعماق قلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج عمرو سلامة صورة من كواليس فيلمه الجديد "بره المنهج"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلّق "سلامة" على الصورة: "أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام، عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس".

وأضاف: "فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولت جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية".

وتابع: "الفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة".

واستكمل: "الفيلم في مراحله الأخيرة وهناك أخبار أكثر عنه ستطرح قريبا.. الفيلم من بطولة الطفل الموهوب جدا عمر شريف، والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار".

فيلم "بره المنهج" قصة عمرو سلامة، والسيناريو مشاركة بينه مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد.