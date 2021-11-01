كنزي عمرو دياب تظهر بلوك العروس بمناسبة الهالوين!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 12:53 صباحاً - احتفلت كنزي عمرو دياب بمناسبة الهالوين وشاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاطلالتها بهذه المناسبة. فقد نشرت كنزي أكثر من صورة عبر حسابها على “انستجرام” احتفالا بالهالوين حيث ظهرت بلوك العروس وأطلت على متابعيها متنكرة بفستان زفاف بفتحة ياقة عريضة مربعة وأكمام طويلة منتفخة وشفافة، وجاء الفستان بقماش الساتان عند منطقة الصدر والبطن أما الجزء السفلي فصمم بقصة طويلة فضفاضة، كما تزينت بطرحة زفاف قصيرة ومنتفخة بقماش التول الشفاف. كما ارتدت سلسلة حمراء على شكل قطرات دم تناسب أجواء الهالوين المرعبة، وتركت شعرها الكيرلي الطويل منسدلا.

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