حلا الترك تحتفل بالهالوين وتظهر بإطلالة غريبة

كتب امير فتحي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 12:53 صباحاً - احتلفت الفنانة البحرينية الشابة حلال الترك بالهالوين وشاركت متابعيها بصور لها بهذه المناسبة ظهرت فيها بإطلالة غربية. ونشرت حلا الترك،عبر حسابها على “انستجرام”، أكثر من صورة بمناسبة الهالوين حيث ارتدت زي تنكري تميز بأسلوب مرح بمزيج من اللون الأبيض والأسود والأحمر، وارتدت بنطلون بنقوشات متناغمة ومتنوعة بين نقشة الكاروهات والخطوط، أما التوب فجاء بياقة دائرية ضيقة مزينة بكشكشة حمراء وبقصة طويلة بطبقة سفلية واسعة تشبه التنورة ومطبوع بنقشة الكروهات البيضاء والسوداء ومزين بأزرار ضخمة حمراء.

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