قرار بإيقاف احمد سعد عن الغناء.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 1 نوفمبر 2021 12:53 صباحاً - قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، يوم الاحد، وقف الفنان أحمد سعد، عن الغناء، لعدم التزامه بدفع الغرامة المالية المستحقة عليه إثر مخالفته قرار مجلس النقابة بالغناء مستخدمًا “فلاشة” بدون مشاركة فرقته الموسيقية.

وأصدرت النقابة بيانًا بقرار الإيقاف نص على الآتي: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها، ويتم الإلغاء في حال سداد الغرامة المقررة”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أكدت أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة “بلاي باك” وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى 8 عازفين.

وأشارت النقابة، في بيان سابق لها، إلى أن “أول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر الماضي بطريقة البلاي باك، وصاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل، وإرساله للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، الذي تواصل مع مجلس الإدارة، وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة”.