شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات شباك التذاكر السينمائى وليلة السبت تسجل 330 ألف جنيه فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشكل ملحوظ تراجعت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية ليلة أمس السبت، حيث بلغت إيرادات جميع الأفلام 330,075 ألف جنيه، حيث يعرض في السينمات 9 أفلام، وهم عروستى للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، وإخراج محمد بكير، وما زال يعرض فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز وإخراج أحمد علاء، كما يعرض أيضًا في نفس الوقت فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمى.

كما يعرض في شباك التذاكر فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وأحمد رزق ومجموعة من الفنانين، إخراج محمد أمين، كما يعرض فيلم "ماكو" ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، وإخراج محمد هشام، كما يعرض فيلم "30 مارس، بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، اخراج احمد خالد موسى، كما يعرض فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، وماجد الكدوانى وسوسن بدر، وإخراج سارة وفيق، ويعرض أيضا فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" بطولة النجم كريم عبد العزيز، ودينا الشربينى، إخراج احمد الجندى.