شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندي تجسد شخصية رعب من فيلم إنتاج الخمسينات في الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسدت النجمة العالمية أريانا جراندي، شخصية من فيلم الرعب الشهير Creature from the Black Lagoon، الذى عرض عام 1954، بمناسبة أعياد الهالوين، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" صورا من شخصيتها، بعد إضافة المكياج وبجوارها صورة بوستر الفيلم الذى حقق شعبية كبيرة في الخمسينات.



اريانا جراندي فى الهالوين



جراندى فى الهالوين

وكانت قد تقدمت جراندي، مؤخرا، بمستندات قانونية للحصول على أمر ضبط لرجل اقتحم منزلها وهددها، حيث أوضحت المغنية حسب موقع tmz أن الرجل الذي يدعي أهارون براون أرهبها لمدة 7 أشهر، وتصاعدت الأمور إلى مستوى الأزمة مساء 9 سبتمبر، عندما كانت أريانا في المنزل، وظهر براون مرة أخرى وهذه المرة زعمت أنه هددها بسكين عندما طلب منه الأمن المغادرة ونشب مشاجرة وقال الرجل "سأقتلك أنتي ومدير أعمالك".



صورة من الشخصية التى جسدتها جراندى

وتم استدعاء الشرطة وهرب براون سيرا على الأقدام، وأمر بالتوقف عدة مرات لكنه هرب وفي النهاية تم اعتقاله، وهو لا يزال رهن الاعتقال ، ويتم توجيه تهمة له لارتكاب جنايتين.

تقول أريانا بشكل قاطع "أخشى على سلامتي وسلامة عائلتي.. أخشى أنه في حالة عدم وجود أمر تقييدي، سيستمر السيد براون في القدوم إلى منزلي ومحاولة إلحاق الأذى الجسدي بي أو قتل أفراد عائلتي".