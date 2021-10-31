شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تلغي قرار وقف أحمد سعد من الغناء بعد سداده 20 ألف جنيه غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت نقابة الموسيقيين قرار وقف المطرب أحمد سعد عن الغناء وذلك، بعدما قام سعد بدفع الغرامة المالية التي صدر قرار وقفه بسببها، ليستطع بذلك سعد مباشرة عمله دون عائق.

وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت إيقاف المطرب أحمد سعد، اليوم الأحد، وذلك بسبب عدم سداده غرامة مالية وقدرها 20 ألف جنيه، حيث قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل لـ"الخليج 365"، إن أحمد سعد خالف قرار النقابة بعدم تقديم الحفلات من خلال "فلاشة"، حيث أحيا حفلاً في الساحل دون فرقة موسيقية، وبناءً عليه تم تغريمه 20 ألف جنيه، لكنه لم يسدد قيمة المخالفة، وهو ما دفع النقابة لإيقافه عن العمل.

واحتفل مؤخرًا النجم أحمد سعد بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى"، مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه: "الحمد لله.. كراسينا ملك، ومش إيجار.. أغنية "ع الدوغرى" أول 5 أيام تعدى المليون.. وترند 1 الحمد لله.. والسبب توفيق ربنا ومصطفى حجاج.. بحبكم.