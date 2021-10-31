شكرا لقرائتكم خبر عن "عيلة لاسعة جدًا" مسرحية جديدة تجمع أحمد زاهر بابنتيه ملك وليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد زاهر، لإطلاق مفاجأة خلال الفترة المقبلة من خلال عودته إلى المسرح بعد فترة غياب 17 عامًا منذ آخر أعماله المسرحية "ليالى الأزبكية" عام 2004، والتي عرضت على المسرح القومى، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد أن واصلوا عرضها لمدة 4 أشهر متواصلة دون توقف.

وقال الفنان أحمد زاهر في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: نحضر مفاجأة للجمهور وهى مسرحية جديدة تحمل اسم "عيلة لاسعة جدًا"، والتي ستجمعنى بابنتى ملك وليلى، كما يشارك فيها أيضا الفنان أحمد فتحى، وما زال يتم اختيار باقى الممثلين المشاركين بهذا العمل".

وأضاف أحمد زاهر: سنجرى بروفات للمسرحية خلال الأيام المقبلة، وهى مسرحية اجتماعية كوميدية ومن إخراج تامر كرم.

وتابع أحمد زاهر: أنا سعيد جدا بهذه المسرحية فكنت مشتاق للمسرح، لأننى خريج معهد فنون مسرحية، وعملت زمان عدة مسرحية منها "ادلعى يا دوسة"، و "ليالى الأزبكية" التي عرضناها 4 شهور متواصلة دون توقف وحققت نجاحا كبيرا".

واستكمل زاهر: "المسرح مجهد ولكن تجربته جميلة واستقبال ردود فعل الجمهور بنفس الوقت إحساس أجمل، وأنا كنت مشتاق جدًا للمسرح مرة أخرى، وأنا عملت ما يقرب من ألف مسرحية داخل معهد فنون مسرحية وامتحانتنا كانت على المسرح، وكمان فكرة المسرحية ووجود ابنتى ملك وليلى فكرة جديدة عجبتنا جدًا وكانت فكرتهم، وهذه المسرحية أول مرة مسرح لهما".

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر الدرامية حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم