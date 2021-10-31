شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تفتتح جولتها الغنائية بحفل غنائي أمام 12 ألف شخص في أوهايو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت، جولتها الغنائية الأولى بعد غياب استمر لما يقارب الـ18 شهرا بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث ظهرت سويفت امس في حفلها الأول بقاعة مشاهير الروك أند رول، في ولاية أوهايو الأمريكية.

ورصدت عدسات المصورين، لقطات من حفل سويفت الأول لها في بداية جولتها الغنائية والذى حضره حوالي 12 ألف شخص، لتغني سويفت عددا من أغانيها الجديدة طوال الساعتين التي حضرتهم.

وارتدت نجمة البوب ​ بدلة باللون الأسود والذهبي من قطعة واحدة من تصميم سارة ريجنسبيرجر وجريتا كونستانتين ، مع جزمة من Louis Vuitton.



تايلور سويفت



تايلور سويفت

وكانت قد ألقت شرطة نيويورك، القبض على رجل بعد اقتحامه شقة تعود للمغنية الشهيرة تايلور سويفت، منذ عدة اسابيع، وكان الرجل قد ظل سنوات يعلن عن حبه لتايلور عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وكشفت الشرطة عن أنه تم القبض على الرجل بتهمة التعدى على ممتلكات الغير داخل مبنى سكني، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

ضابط الأمن هو من أبلغ عن اكتشاف رجل داخل المبنى الذي تعيش فيه تايلور، وعندما وصلت الشرطة، تم العثور على الرجل، باتريك نيسن، داخل الشقة التى اقتحمها دون إذن، ويواجه نيسن البالغ من العمر 28 عاما، تهمة التعدي الجنائي من الدرجة الثانية.