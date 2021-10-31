شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يهنئ جلوفر تيكسيرا بلقب بطل العالم في UFC .. اعرف قاله إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دواين جونسون، الشهير بـ ذا روك، على تهنئة البرازيلي جلوفر تيكسيرا، علي لقب بطل العالم للوزن الثقل في UFC، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب "الانضباط والصبر والتركيز والايمان والعمل الجاد"، في إشارة إلى تيكسيرا.

احتفل النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، بعيد ميلاد والدته وسط عدد كبير من أفراد أسرته وأطفاله، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يؤدى رقصة تقليدية خاصة بعائلته للاحتفال بعيد ميلادها.

ووجه ذا روك رسالة تهنئة لوالدته على الفيديو الذى شاركه، وكتب قائلا: "كان لدينا عيد ميلاد جميل نحتفل بأمي، التي أحيطت بكل الحب والتقدير والبركات، وشاركناها برقصة تقليدية ثقافية، عيد ميلاد سعيد يا أمي، نحن نحبك".



ذا روك وتيكسيرا

وشارك ذا روك متابعيه وجمهوره منذ أيام بجزء من لقائه مع مجلة vanity fair، الذى كشف عنه الستار مؤخرا، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة من غلاف المجلة، مضيفاً بعض الكواليس من اللقاء.

وكتب ذا روك: "أظهر آخر استطلاع للرأي أن 46٪ من الأمريكيين سيؤيدون ترشيحي لمنصب الرئيس، هو أمر متواضع للغاية، وهذا يريحني حقا وأهز رأسي في رهبة، ففي النهاية لا أعرف أى شيء عن السياسة، أنا أهتم بعمق ببلدنا، وأنا أهتم بكل أمريكي".