شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ووكر تتقمص شخصية عميلة بريطانية في الهالوين مع زوجها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمصت ميدو ووكر، ابنة النجم العالمي الراحل بول ووكر، شخصية العميلة البريطانية في سلسلة جيمس بوند 007 الشهيرة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى صورة لها مع زوجها وهي تظهر بشعر أصفر اللون، بينما يرتدي زوجها بدلة كاملة لتشير إلى اختيارها لشخصيات مستوحاة من شخصيات جيمس بوند.

وتزوجت ميدو ووكر، منذ ايام، من صديقها الممثل لويس ثورنتون آلان، بعد حوالى شهرين من إعلان خطبتهما، وشاركت ابنة النجم الراحل، العديد من صور حفل الزفاف عبر حسابها على موقع "إنستجرام".