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شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ووكر تتقمص شخصية عميلة بريطانية في الهالوين مع زوجها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقمصت ميدو ووكر، ابنة النجم العالمي الراحل بول ووكر، شخصية العميلة البريطانية في سلسلة جيمس بوند 007 الشهيرة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى صورة لها مع زوجها وهي تظهر بشعر أصفر اللون، بينما يرتدي زوجها بدلة كاملة لتشير إلى اختيارها لشخصيات مستوحاة من شخصيات جيمس بوند.
وتزوجت ميدو ووكر، منذ ايام، من صديقها الممثل لويس ثورنتون آلان، بعد حوالى شهرين من إعلان خطبتهما، وشاركت ابنة النجم الراحل، العديد من صور حفل الزفاف عبر حسابها على موقع "إنستجرام".
اللافت في الصور التي شاركتها ميدو ووكر، من حفل زفافها، هو تواجد صديق والدها المقرب وعرابها فين ديزل، الذى حرص أن يسلمها بنفسه إلى عريسها، مما يؤكد العلاقة القوية لوالدها الراحل ونجم أفلام الأكشن فين ديزل.
ميدو ووكر وزوجها
يأتي حفل ميدو ووكر بعد 8 سنوات من وفاة والدها بول ووكر، إثر حادث سير مروع يوم 30 نوفمبر 2013 وكان يبلغ من العمر حينها 40 عامًا.