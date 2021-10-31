شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يتنكر فى الهالوين على هيئة إيدى ميرفى مع مايكل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي كيفين هارت، في صورة جديدة له من احتفالات الهالوين وهو يرتدي زي النجم العالمي إيدي مورفي الذي ظهر بجوار أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، في اغنيته الشهيرة 'Remember The Time'.

ونشر هارت، صورته في الزي التقليدي للهالوين عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وبجوار شخص على هيئة اسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، ليشارك متابعيه وجمهوره بصورة اخري من كواليس كليب 'Remember The Time' حيث يقف بجوار جاكسون بدلاً من مورفي.



كيفن هارت فى الهالوين

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل Die Hart بطولة الممثل العالمى كيفن هارت، مؤخراً، تنفيذ موسم ثانى، يطرح تحت اسم Die Harter، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وذلك بعد طرح حلقات الموسم الأول في 20 يوليو من العام الماضى 2020.

يقوم هارت بإنتاج الموسم الثاني Die Harter؛ جنبا إلى كونه بطل العمل، حيث يلعب كيفن هارت نسخة خيالية من نفسه في محاولة للحصول على دور فيلم أكشن ومغامرة جديد، الذى سيكون أفضل أفلامه.



ايدى مورفي

وشارك هارت بطولة المسلسل كل من جون ترافولتا، ناتالي ايمانويل، جين رينو، جوش هارتنيت، كينيث تروجيلو، إريك ميناد، جوشوا لامبوي، براندون كوين، ميلانا فاينتروب.

وكان قد قدم كيفن هارت البالغ من العمر (41 عامًا) لابنته سيارة فارهة باللون الأسود احتفالا بعيد ميلادها الـ 16، بينما حرص كيفن هارت على تزين السيارة بعدد من الشرائط ذات اللون الأحمر وهو ما ظهر بعدد من الصور التى أظهرت مدى سعادة "هيفن" بالهدية المذهلة، ولم تتردد الفتاة في الركض نحو السيارة لتستقلها لأول مرة.