قبل عرضه.. محمد الشرنوبي يروج لفيلمه "فرق خبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد الشرنوبي، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "فرق خبرة" المقرر طرحه بالسينمات يوم ٣ نوفمبر المقبل.

ونشر الشرنوبي، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "استعدوا فيلم فرق خبرة بعد ٣ أيام في جميع دور العرض 11/3".

الفيلم تدور أحداثه عن "ناجي"، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.

"فرق خبرة" يشارك في بطولته: محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.