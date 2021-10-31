جيمناي أفريقيا تنظم مسابقة لأفلام الموبايل بالتعاون مع Cairo ICT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استكمالا لدورها في دعم صناعة السينما بإدخال التكنولوجيا المتطورة في إنتاج الأفلام بالاعتماد على الشباب والفكر الريادي، أعلنت جيمناي أفريقيا عن مسابقة للأفلام القصيرة المصورة بالموبايل، بالتعاون مع معرض Connecta المتخصص في تكنولوجيا الهواتف الذكية والألعاب الالكترونية والتكنولوجيا الترفيهية,المقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورتة ال25، على ان يتم الإعلان عن الفائزين يوم 10 نوفمبر القادم خلال فاعليات المعرض.

وصرح عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا والمؤسس لمسار "السينماتك" في مصر والعالم أن المبادرة تأتي تحت مظلة التعاون المشترك بين شركةجيمناي أفريقياومعرضConnecta ،وبناءاً على الرؤية المشتركة بينهما في ضخ التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي في كل المجالات،وبالأخص المجالات التي لم يتم الاستفادة القصوى بالتكنولوجيا بها بعد، وذلك اعتمادا على القاعدة الكبيرة لكل من الطرفين بين الشباب من رواد أعمال والمختصين بالعمل في التكنولوجيا..وأضاف توما أن المسابقة تعد تأكيدا لما تسعى إليه جيمناي أفريقيا بتوثيق ريادتها في هذا المجال بإعتبارها المالكة لحقوق الملكية الفكرية لمسار"السينماتك"وبحكم ما تملكه من شراكات متنوعةمع العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، مثل"كان وفينيسيا والجونة"موضحا أن المسابقة تهدف إلى إظهار مدى تأثير التكنولوجيا المتقدمة والبسيطة في صناعة السينما، وضرورة دعم الأفكار الشبابية المبتكرة في هذا المجال.

وأضاف "إن الأفلام المقدمة يجب أن تتراوح مدتها ما بين 2 إلى 4 دقائق ويمكن الاستعانة في تصويرها بكاميرا درون بما لا يتجاوز 10% من مدة تصوير الفيلم". وأن شركة B-Tech سوف تقدم جوائز توزع على الثلاثة الأوائل الحاصلين على أعلى تقييم من المتسابقين العشرة الذين سيتم وصولوهم إلى المرحلة النهائية، على أن تقوم لجنة تحكيم مكونة من أشهر النجوم وصناع السينما وكبار المنتجين بإختيار الفائزين ووضع التقييمات بناءًا على جودة الأعمال المقدمة.

ومن جانبه، أعرب الإعلامي أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز المنظمة لمعرض Cairo ICT، عن سعادته باستضافة Connecta لتلك المسابقة الإبداعية التي تمثل مزيجا حقيقيا لصناعتي السينما والتكنولوجيا، لافتا إلى أن المعرض يسعى دوما لإتاحة الفرصة أمام مختلف الصناعات لعرض الشق التكنولوجي لديها خلال الفعاليات".

وقال كمال "مسابقة أفلام الموبايل تعد أحد الفعاليات الاحتفالية التي تقام هذا العام ضمن فعاليات معرض Connecta بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على انطلاق المعرض، بجانب فعاليات عديدة أخرى سيشهدها المعرض لأول مرة، بهدف إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بالتجمعات العملاقة وتمكينهم من الالتقاء بعناصر وقيادات صناعتي السينما والتكنولوجيا".

يذكر أن جيمناي إفريقيا إحدى شركات أوراسكوم القابضة ولها العديد من المسابقات والمبادرات التي تهتم بتطوير بصناعة الافلام، وكان آخرها مسابقة "مسار سينماتك" التي جرت في إطار فاعليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة التي انتهت منذ ايام ، وشارك فيها 12فريقا اقليميا وفازت ثلاث مشاريع بجوائز عبارة عن منح لنيل ماجستير إدارة الأعمال في جامعة أجورا الأمريكية، وضمت لجنة التحكيم بجانب المهندس عدلي توما كلا من الفنانتين صبا مبارك وأمينة خليل والمخرج رامي رزق الله والمنتجة شاهيناز العقاد ،وحققت المسابقة صدى واسعا في الأوساط السينمائية والإعلامية.