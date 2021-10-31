بعد سداده الغرامة.. المهن الموسيقية تقرر رفع الإيقاف عن أحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، رفع الإيقاف عن الفنان أحمد سعد الذي صدر اليوم تجاهه.

وجاء في بيان صادر عن النقابة: "وقف قرار الإيقاف للمطرب أحمد سعد، حيث صدر قرار إيقاف للمطرب أحمد سعد على خلفية قيامه بحفل في الساحل الشمالي مخالفا قرار النقابة بعدم الالتزام بعدد العازفين، وكانت النقابة قد غرمته مبلغ عشرون ألف جنيه ولم يتم سداد مبلغ الغرامة حتى صدور قرار الإيقاف اليوم ٢٠٢١/١٠/٣١".

وأضاف البيان: "بعد صدور القرار، بادر المطرب أحمد سعد بسداد مبلغ الغرامة، لذا تم رفع الإيقاف عنه من اليوم".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانًا مساء اليوم الأحد، بإيقاف أحمد سعد، ونص على الآتي: "قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها، ويتم الإلغاء في حال سداد الغرامة المقررة".

يذكر أن أخر أعمال أحمد سعد أغنية "ع الدوغري" مع مصطفى حجاج، وتم طرحها على موقع "يوتيوب" في سبتمبر الماضي، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

