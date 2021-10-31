شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر وائل صورة ياسمين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّق عليها: "الحب".

ومرت ياسمين عبد العزيز بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية.

وبدأت رحلة ياسمين مع المرض مع مطالبة زوجها الفنان أحمد العوضي الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وغادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي، في 10 أغسطس الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.

وفي يوم 24 سبتمبر، نشرت ياسمين عبد العزيز أول صورة لها منذ أزمتها الصحية، وظهرت في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تتوسط طبيبين من رحلة علاجها في سويسرا، موجهة الشكر لهما، ومعلقة "الحمد لله الذي شفانا وعفانا".