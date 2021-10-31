أشرف عبد الباقي يعلن عن جزء ثاني من "عكشن" وموعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن التحضير لجزء ثاني من فيلم "عكشن"، معلنا عرضه قريبا.

وكتب عبد الباقي، عبر حسابه على تويتر: "عكشن.. الجزء الثاني، هينزل قريب.. وعد".

وكان أشرف عبد الباقي، طرح نهاية ٢٠٢٠ الجزء الأول من فيلم الأكشن الكوميدي "عكشن"، عبر قناته بموقع يوتيوب وصفحته على فيسبوك.

"عكشن" هو أول سلسلة الأفلام القصيرة لأشرف عبد الباقي، والتي تحمل طابع الأكشن كوميدي مجاناً على السوشيال ميديا، وشارك في بطولته أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، و نانسي علم الدين ومجموعة أخرى من الفنانين، إخراج الاكشن محمود طاحون، تأليف و كتابة وليد الهندي، وعيسى جمال الدين، فكرة وإخراج يوسف مرزوق، وإنتاج أشرف عبدالباقي.