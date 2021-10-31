ترشيح أحمد مالك لجائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الأسترالية.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد مالك، عن ترشيحه لجائزة أفضل ممثل من الأكاديمية الأسترالية للسينما والتليفزيون.

ونشر مالك، صورة ترشحه بالجائزة بجانب المنافسين له، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "سعيد أوي أوي بالترشيح من الأكاديمية الأسترالية للسينما والتليفزيون، كأفضل ممثل أول جنب أسامي مهمة جدا عالميا".

وأضاف: "ده أول ترشيح لممثل مصري في تاريخ الأكاديمية.. ابن الجيزة ينافس سيمون بيكر (بغض النظر عن صورة الباسبور اللي اختاروها)".

جدير بالذكر أن أحمد مالك يشارك بمسلسل "بيمبو" بطولة النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز، ومحمد لطفي، وغيرهم، ومن إخراج عمرو سلامة.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض، ويناقش قضايا ومشكلات يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة، بينها الإدمان، في 15 حلقة.