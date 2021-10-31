عندما تحول حفل “الهالوين” إلى رعب حقيقي ودماء في “تكساس”!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ دقيقتين

تحول احتفال بعيد الهالوين إلى رعب حقيقي ودماء متناثرة، على خلفية إطلاق نار خلال الاحتفال، أدت لمقتل شخص وإصابة 9 آخرين شرق ولاية تكساس الأميركية.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع قبل منتصف ليل السبت بقليل حيث كان “ما لا يقل عن مئتي شخص” حاضرين في مركز في تيكساركانا، على بعد 180 ميلا شرق دالاس.

وأوضحت أن رجلا يبلغ من العمر 20 عاما أصيب برصاصة نقل على أثرها إلى مستشفى قريب حيث تم إعلان وفاته، ولم يعلن عن هويته. وقالت السلطات إن الضحايا التسعة الآخرين يتلقون العلاج من إصابات لا يبدو أنها تهدد حياتهم.

وأضافت الشرطة إن “المشتبه به فر من مكان الحادث في مركبة مجهولة”.

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرون في إطلاق نار في حفل عيد الهالوين بشرق تكساس.

قالت شرطة المدينة في بيان صحفي إن إطلاق نار اندلع في وقت متأخر من يوم السبت في مركز أوكتافيا للمناسبات في تيكساركانا على بعد 180 ميلاً شرق دالاس، على حدود تكساس مع أركنساس.

وقدرت الشرطة أن “ما لا يقل عن مائتي شخص” كانوا في مكان إطلاق النار.

وذكر البيان أن ضباط الشرطة شاهدوا عددا كبيرا من الأشخاص يفرون من المبنى خوفاً من إطلاق النار، فيما كان العديد داخل المبنى يعانون من إصابات بأعيرة نارية”.

وقد تم نقل الأشخاص العشرة الذين أصيبوا بالرصاص إلى مستشفيين لتلقي العلاج.

واضافت الشرطة ان شاباً يبلغ من العمر 20 عاما “توفي بعد وقت قصير” في احد المستشفيات.

فيما إصابات الأشخاص التسعة الآخرين غير خطيرة على ما يبدو. بينما لا يزال مطلق النار المشتبه به هارباً.

وأضاف البيان أنه “بينما لا يزال الدافع غير معروف، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه قد يكون نتيجة نوع من الاضطراب بين بعض الحاضرين”.